Le statut de l’Artsakh une priorité absolue pour l’Arménie

La question du statut du Haut-Karabagh est une priorité absolue pour l’Arménie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan dans une interview accordée à l’agence russe Interfax.

« La réalisation du droit du peuple d’Artsakh à l’autodétermination sans aucune restriction, garantissant une sécurité réelle et tangible pour l’Artsakh est une priorité importante. Et nous sommes prêts à travailler à la fois avec les coprésidents et avec la partie azerbaïdjanaise pour définir des formules qui nous permettront de comparer et de mesurer le compromis possible », a déclaré Zohrab Mnatsakanyan.

Un autre problème important concernant le Haut-Karabagh, a-t-il dit, est qu’au cours des trente dernières années, il a fait preuve d’une capacité absolue à organiser sa vie sociale, à assurer sa sécurité et à assumer des obligations internationales.

« La pleine participation de l’Artsakh au processus de négociation est une question très importante et, entre autres, de nature pratique. Parce que cela renforcera le sentiment d’appropriation par rapport au processus de négociation de la part des dirigeants du Haut-Karabagh, qui, étant élus par le peuple du Haut-Karabagh, a un mandat correspondant pour représenter leurs intérêts », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Zohrab Mnatsakanyans a déclaré qu’il est regrettable d’observer l’incitation à une atmosphère de haine non seulement dans la région, mais aussi une tentative de la transférer dans d’autres pays.

« Un principe important pour l’Arménie dans le processus de règlement pacifique est de tout mettre en œuvre pour créer une atmosphère propice à la paix. Il est impossible de mener un processus de négociation pacifique dans une atmosphère de haine, de rhétorique de guerre et de menace de recours à la force. Il n’est pas logique d’attendre des progrès dans les négociations alors que l’Azerbaïdjan, d’une part, incite à la haine, d’autre part, en paroles, lutte pour la paix. Il est impossible de supposer que nous pouvons avoir de réels progrès dans les négociations dans les conditions de « l’arménophobie » et de la rhétorique belliqueuse », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.