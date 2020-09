Le président arménien explique comment Bach et la physique quantique l’inspirent dans la lutte contre la Covid-19

Dans un article publié par le Financial Times, le président arménien Armen Sarkissian raconte comment Bach et la physique quantique l’inspirent dans la lutte contre la Covid-19.

Le président dit que si d’autres personnes ont besoin de thé ou de café pour commencer leur journée, pour lui c’est Bach.

« Depuis de nombreuses années, Johann Sebastian fait partie de ma routine matinale ; sa musique me donne une charge d’énergie et d’émotions positives qui m’accompagnent toute la journée. Quelques minutes suffisent ; il y a une précision et une beauté dans les compositions de Bach qui plaisent », dit le président.

Faisant référence à la politique quantique, il dit « c’est simplement une nouvelle façon de comprendre comment la politique a changé depuis l’époque où la technologie et les connexions n’étaient pas si enracinées dans le monde ».

Selon lui, la pandémie accélère la transformation du monde classique du XXe siècle et avant - où les formes organisées de connectivité importaient - en un monde quantique où le changement est plus rapide et plus imprévisible, et peut être plus aléatoire.

« La particule individuelle - ou, dans ce cas, la personne - est désormais extrêmement puissante via le World Wide Web. La révolution numérique facilitait cette transition avant l’apparition du coronavirus. Pour lutter contre les pandémies, gérer les crises financières et autres risques, nous devons changer non seulement notre mode de vie, mais aussi notre point de vue », déclare le président Sarkissian.

Il pense que si nous commençons à penser à ce monde comme un monde quantique, nous trouverons la logique derrière les événements et serons capables de les prédire avec un certain degré de probabilité.

« Le défi auquel nous sommes confrontés ne concerne pas le virus. Oui, c’est tragique. Mais nous ferons une erreur si nous considérons le virus comme un événement ponctuel qui ne se reproduira plus jamais. Dans sa forme la plus élémentaire, le virus présente un dilemme pour tous les pays - c’est l’économie contre les vies humaines. Oui, la vie économique doit continuer mais la responsabilité personnelle et le bon sens doivent prévaloir », poursuit-il.

« L’Arménie n’est pas un pays riche et notre peuple doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, mais nous devons également rester vigilants car l’épidémie n’a pas encore atteint son apogée ici. Malheureusement, par rapport à notre population, le virus a frappé plus durement que dans de nombreux pays », note le président.

« Comment va l’Arménie ? Eh bien, en un mot, très bien ; en deux mots, pas très bien. Le confinement a été dur pour tout le monde, mais vous ne le sentirez pas en regardant les gens dans la rue. L’attitude est, je dirais, nonchalante. "Coronavirus ? J’ai vu pire que ça »- c’est l’attitude de certains, malheureusement. Pour moi, le pire, c’est que nous nous y habituons, nous vivons avec, presque le négligeons. Je sais que c’est faux, car je le dis à différents publics chaque jour », déclare Armen Sarkissian.

Le président Sarkissian et son fils cadet Hayk écrivent un livre intitulé « A Quantum World », qui développe le concept de politique quantique pour comprendre comment la dynamique du progrès humain et du risque mondial a changé dans un monde hautement connecté avec tant d’incertitude.

« Oui, il y a une tragédie autour de nous, mais il n’y a jamais eu de meilleur moment pour réformer l’éducation, optimiser la chaîne alimentaire et adopter les incitations au changement climatique. Notre objectif est d’offrir un nouveau cadre aux lecteurs pour leurs domaines respectifs afin de nous remettre en question et leur réflexion », a déclaré le président.