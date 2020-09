Quatre jeunes de la diaspora seront employés par le ministère arménien du Travail et des Affaires sociales

Quatre jeunes du Liban, de France et de Russie seront employés par le ministère du Travail et des Affaires sociales dans le cadre du programme « iGorts ».

Le ministère du Travail et des Affaires sociales, Zaruhi Batoyan, a souhaité la bienvenue aux participants au programme iGorts initié par le Haut Commissaire aux affaires de la diaspora.

« Je suis sûr que ce sera une expérience puissante en termes d’apprentissage mutuel », a déclaré la ministre Zaruhi Batoyan.

Les quatre premiers participants au programme travailleront l’année prochaine au Département de l’égalité des chances du Ministère du travail et des affaires sociales, soutenant des programmes et des réformes dans le domaine des femmes et des enfants.

Vingt-quatre experts arméniens de la diaspora travaillent pour le gouvernement arménien. Les spécialistes viennent du Canada, du Danemark, de Russie, du Liban, de France, de Norvège, d’Israël, des Pays-Bas et de Chine. Même dans les conditions actuelles de la pandémie, les circonstances n’ont pas empêché les experts d’atteindre l’Arménie.

Au total, 100 professionnels de la diaspora du monde entier seront placés dans plus de 20 ministères / bureaux différents en Arménie pendant un an dans le cadre du programme iGorts lancé et financé par le Haut-Commissariat.

En raison du COVID-19 et des voyages aériens limités, les autres participants au programme arriveront en Arménie à une date ultérieure.