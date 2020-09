Une consultation présidée par Nikol Pashinyan et Arayik Harutyunyan a eu lieu au quartier général de l’Armée de défense

Le Premier ministre Nikol Pashinyan, qui effectue une visite de travail en République d’Artsakh, avec le président de la République d’Artsakh, Arayik Harutyunyan, ont visité le quartier général de l’Armée de défense, où une réunion de service a eu lieu. Le ministre de la Défense de l’Artsakh, commandant de l’Armée de défense, le général de division Jalal Harutyunyan a rendu compte aux dirigeants des deux États arméniens des tâches actuelles de développement de l’armée.

Au cours de la réunion, un certain nombre de questions liées à l’approfondissement de la coopération militaire entre l’Arménie et l’Artsakh et l’amélioration des mécanismes de dissuasion de l’ennemi ont été discutées.