Message de félicitations du Premier ministre Nikol Pashinyan à l’occasion de la Journée de la connaissance et de la scolarité

Chers écoliers et étudiants,

Chers enseignants et parents,

Je vous félicite pour la Journée de la connaissance et de la scolarité !

La situation survenue aujourd’hui dans la république en raison de l’épidémie de COVID-19 ne permet pas de se rendre à l’école en ce jour mémorable. Malheureusement, les élèves de première année doivent également passer le 1er septembre sans entrer dans un établissement d’enseignement.

Néanmoins, après avoir analysé l’évolution de l’épidémie, nous avons décidé d’ouvrir des écoles en quelques jours et d’assurer le processus d’apprentissage dans le respect des règles anti-épidémiques.

Dans le même temps, je suis heureux qu’à partir du 1er septembre, les universités commencent en partie leurs activités et que les étudiants de première année entrent dans une nouvelle étape de la vie pour compléter et enrichir leurs connaissances professionnelles spécifiques.

Je tiens à remercier tous les enseignants pour le fait qu’au cours de la dernière année académique, ils ont maîtrisé les outils de l’enseignement à distance et les ont mis en œuvre à un niveau élevé.

Comme je l’ai noté plus haut, en raison de l’épidémie, les règles anti-épidémiques doivent être strictement observées cette année scolaire, afin que les écoles ne deviennent pas une source d’infection, ce qui permettra au processus éducatif de se dérouler de manière normale. Je suis sûr que grâce à des mesures cohérentes, nous surmonterons ensemble cette difficulté.

La journée de la connaissance et de la scolarité commence le chemin de chacun de nous vers le grand avenir, vers la réalisation de la mission de rendre le monde meilleur. Et à cette occasion je tiens à féliciter à nouveau tous les élèves, étudiants et enseignants de la république pour cette fête.

Le gouvernement arménien a évoqué à plusieurs reprises la nécessité d’avoir une économie basée sur la connaissance et d’élever la qualité de l’éducation à un nouveau niveau. Parmi nos priorités, le développement du système éducatif prend sa place permanente, et nous sommes convaincus qu’il est impossible d’assurer la croissance économique et politique du pays sans des réformes éducatives profondes, et ces réformes sont impossibles sans la participation du public. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons relancer l’économie, former du personnel compétitif et compétent pour le marché du travail et améliorer la qualité de vie. Pour nous, un défi de taille est de créer un lien entre les établissements d’enseignement et le marché du travail, et nous avons beaucoup à faire dans ce sens. Pour notre société, l’enseignant, le scientifique, doivent être une source d’inspiration, être des pionniers qui apportent des innovations dans leur quartier, village, ville. Je suis convaincu que nous pourrons réaliser l’éducation de nos rêves, ce qui, à son tour, nous permettra d’atteindre les objectifs stratégiques déclarés par la République d’Arménie.

Aux portes de tout établissement d’enseignement, nous devons apprendre à changer le monde, à changer notre pays, à changer notre village, à changer notre mode de vie pour le meilleur et plus innovant grâce à de nouvelles connaissances. Telle est la mission de nous tous, sur la voie de laquelle nous devons surmonter ensemble tous les défis et avancer. Bien-aimés, marchez avec confiance le nouveau chemin de la vie au profit de vous, de vos parents, du progrès de notre peuple et de notre État.