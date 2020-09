Deux records du monde réalisés en Artsakh sont entrés dans le livre Guinness des records

A l’initiative du ministère de la Jeunesse, des sports et du tourisme de l’Artsakh fut organisé au stade municipal de Stepanakert une manifestation aboutissant à 2 nouvelles inscriptions dans le livre Guinness des records. Les frères Youri et Artur Sakountz originaires de la région de Chahoumian (Artsakh) et vivant à Tcharentsavan dans la région de Kodayk en Arménie, ont dédié ces 2 nouveaux records du monde au 29e anniversaire de la déclaration de la République de l’Artsakh. Afin de constater et valider ces records, Vladimir Tashyan le représentant de l’organisation international des Sports est venu en Artsakh.

Le premier record fut réalisé par Youri Sakountz qui est un champion connu, détenteur de nombreux records dont deux sont entrés dans le livre Guinness des records. Youri Sakountz a réalisé un nouveau record en tirant avec ses dents une voiture Hammer de 4,1 tonnes en gardant ses pieds en l’air…

Le deuxième record fur réalisé par Artur Sakountz également détenteur de nombreux records sportifs. Il a tiré avec ses dents un autobus de 12,5 tonnes.

Krikor Amirzayan