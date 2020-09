Maxime Gauin perd pour la 9e fois consécutive devant Toranian et Tilbian

Le négationniste Maxime Gauin, qui multiplie les procès et les menaces de procès contre les militants arméniens, vient de perdre pour la 9e fois consécutive ceux qu’il a intentés contre Ara Toranian et Sam Tilbian.

Ce salarié du Think Tank turc AVIM avait déposé 3 plaintes en diffamation devant la 17 e chambre correctionnelle de Paris contre le directeur de publication de Nouvelle d’Arménie, au motif qu’il l’avait comparé à Faurisson. Il le poursuivait également en qualité d’éditeur, pour avoir publié sur le forum d’Armenews les posts de Sam Tilbian- également poursuivi -, qui l’avait qualifié de « négationniste patenté » et « véritable tâcheron au service du fascisme turc ». Après le tribunal correctionnel et la Cour d’appel, c’est désormais la plus haute instance juridique française, la Cour de cassation, dont Gauin a indiqué à plusieurs reprises qu’en matière de presse elle avait également pouvoir de juger sur le fond, qui l’a débouté. Il s’agit cette fois-ci d’une défaite définitive sur le territoire français pour ce lobbyiste, président de l’association confluence-Turquie, qui s’échine depuis plus de 10 ans à défendre les thèses d’Ankara, en particulier sur le génocide arménien.

En première instance, le tribunal correctionnel avait estimé dans son jugement que « M. Toranian disposait d’une base factuelle suffisante pour s’exprimer comme il l’a fait ». Et qu’il n’a pas manqué de prudence en qualifiant Gauin de « négationniste », « ce terme appliqué au sens premier et strict à la négation du génocide des juifs durant la Seconde Guerre mondiale, étant devenu au fil d’une évolution du langage le terme courant pour désigner également la négation du génocide arménien en un sens « populaire » peut-être, mais très largement utilisé, figurant déjà en 1998 dans le rapport parlementaire employé par les historiens, les politiques, les intellectuels ». […] « Quoi de pire pour un historien que d’être comparé à des faussaires comme Robert Faurisson ? », s’était exclamé Gauin durant l’audience. Le tribunal avait cependant prononcé la relaxe au bénéfice d’Ara Toranian, estimant que l’injure n’était pas constituée. Idem pour Sam Tilbian. Des jugements confirmés en appel et désormais en cassation.

Maxime Gauin, ne dispose plus d’aucun recours sur le territoire français. La seule possibilité qu’il lui reste serait d’aller devant la CEDH.



Dans le même ordre d’idée, Maxime Gauin a également intenté un procès contre Ara Toranian et Laurent Leylékian, coupable à ses yeux d’avoir publié et retweeté un tweet du député suisse Carlos Somaruga, qui l’avait qualifié de « suppôt du pouvoir turc et de négationniste du génocide arménien ». Ce procès qui devait se dérouler le 10 décembre dernier a été repoussé à la demande de Gauin. Il aura lieu le 4 février 2021. Gauin sera défendu par Maitre Olivier Pardo, avocat entre autres de l’Azerbaïdjan…

Réagissant au premier verdict, Maitre Henri Leclerc, avocat de la défense, avait déclaré : « puisqu’on n’érige pas en délit le négationnisme des Turcs, qu’au moins on puisse dire que ce sont des menteurs ». C’est aujourd’hui plus vrai que jamais.