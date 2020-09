3 Arméniens seront probablement élus le 31 octobre au Parlement de Géorgie

La campagne des élections parlementaire a officiellement débuté en Géorgie. Les élections législatives se dérouleront le 31 octobre prochain et l’élection de 3 députés Arméniens sont attendus au Parlement géorgien. Dans la région arménienne de Samtskhé-Djavakhk les candidats Arméniens aux élections parlementaires ont débuté leur campagne électorale. L’un des candidats est Samvel Manoukyan affirme « les Arméniens sont nombreux dans cette région, on doit gagner ». Avec des rencontres et les premiers panneaux électoraux qui garnissent nombre de communes de la région à majorité arménienne. Pour ces élections la lutte opposera essentiellement entre candidats de deux partis, « Le Rêve géorgien » le parti au pouvoir et le parti d’opposition « Mouvement national uni ».



La Géorgie comptait plus de 400 000 Arméniens lors de l’ère soviétique. Au début du 20e siècle Tiflis (l’actuelle capitale Tbilissi) était peuplée en majorité par les Arméniens et les maires étaient Arméniens. Mais depuis la dislocation de l’Union soviétique, beaucoup d’Arméniens de Géorgie ont émigré vers la Russie ou d’autres pays. Leur nombre devrait aujourd’hui se situer à près de 250 000 membres.

Krikor Amirzayan