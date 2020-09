15 femmes à l’entraînement militaire en Artsakh lors d’un stage de six jours à l’initiative d’Anna Hakobyan

A l’initiative d’Anna Hakobyan l’épouse du Premier ministre arménien Nikol Pachinian s’est déroulé du 25 au 31 août un stage d’entraînement militaire sur une base de l’Artsakh de 15 femmes d’âges diverses. L’objectif de ce stage était de faire connaissance avec la vie quotidienne des soldats de défense du front de l’Artsakh et de connaitre le maniement des armes. Les exercices de tirs, les placements sur des positions de défense pour éviter les tirs ennemis et l’entrainement physique ainsi que le secours aux blessés étaient à l’ordre du jour de ce stage de six jours. Le maniement des armes automatiques de type Kalashnikov (AK47) furent également au menu de ces entrainements. Le groupe s’est également rendu au musée dédié à la mémoire des combattants arméniens morts lors de la guerre de libération de l’Artsakh. Il fut par ailleurs reçu par le Président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan.

Krikor Amirzayan