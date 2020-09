À propos de l’immigration

Toujours signé Lupano et Cauuet, le cinquième tome des Vieux fourneaux embarque une fois de plus le lecteur avec ce savant mélange d’humour, de considérations politiques et de tendresse. Avec ce Bons pour l’asile, les auteurs ont de nouveau l’occasion de délivrer moult messages humanistes qui dépassent les générations.

Ici le personnage féminin reprend une idée de Charles Aznavour, qui avait déclaré en 2014, parlant de la Turquie et des populations persécutées au Liban : « Dans la situation actuelle, ces chrétiens, ces Kurdes, ces yazidis, ces musulmans et ces Arméniens doivent, comme tant d’autres, quitter ce pays le plus vite possible », en leur proposant de « faire revivre et reconstruire » les villages français « totalement à l’abandon ». Charles Aznavour était allé jusqu’à dire « Je suis prêt à soutenir personnellement et physiquement s’il le faut, une action qui se veut résolument apolitique ».

Wilfrid Lupano et Paul Cauuet, « Bons pour l’asile », Les Vieux Fourneaux Tome 5, 56 p. couleur, 12 €