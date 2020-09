La poste d’Arménie vient d’émettre un timbre-poste à l’occasion du 100e anniversaire d’Henri Verneuil (1920-2002)

Le 2 septembre, HayPost la poste arménienne a émis un timbre-poste dédié au 100e anniversaire du cinéaste Français d’origine arménienne Henri Verneuil, alias Ashot Malakian (1920-2002). Le timbre d’une valeur de 1100 drams est circulaire et il est émis en 40 000 exemplaires. Le timbre représente le portrait d’Henri Verneuil. Autour du timbre figurent des images de ses films, dont Mayrig réalisé en 1991 et dédié à la saga de sa famille avec le génocide arménien. Henri Verneuil trouve ainsi en Arménie une reconnaissance qui s’affirme chaque jour et qui est à la hauteur du grand cinéaste qu’il fut, attaché à ses racines arméniennes.

Krikor Amirzayan