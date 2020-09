Plusieurs arrestations effectuées en Arménie pour racket

Plusieurs membres d’un syndicat du crime organisé composé d’Arméniens et d’Iraniens sont en état d’arrestation pour racket et escroquerie d’une cinquantaine de citoyens iraniens dans le cadre d’une fraude au voyage, a déclaré la police arménienne dans un communiqué de presse.

Deux citoyens iraniens ont recruté leurs 50 compatriotes et les ont transportés en Arménie sous prétexte d’organiser leur voyage dans les pays européens. Les complices du duo iranien, des citoyens arméniens, ont rencontré les victimes de la fraude en Arménie et ont facturé un total de près de 300 000 dollars pour leurs services - ce qui, dès le début, était une fraude. Les escrocs se sont présentés comme des représentants des forces de l’ordre ou du secteur diplomatique afin d’obtenir la confiance des victimes.

Certaines des 50 personnes ont été emmenées en Turquie et en Géorgie et ont promis d’être ensuite envoyées vers leurs destinations préférées. Cependant, ils ont de nouveau été ramenés en Arménie et leurs passeports ont été saisis par les auteurs.

La police a déclaré que plusieurs des suspects iraniens avaient été identifiés et avaient été entedus.

D’autres membres du groupe criminel ont été appréhendés et arrêtés. Certains des passeports saisis des victimes ont été retrouvés dans le cadre de l’enquête pénale en cours.