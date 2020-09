Message de félicitations du président Sarkissian à l’occasion de la Journée du savoir et de la scolarisation

Le président Armen Sarkissian a lancé un message de félicitations à l’occasion de la Journée de la connaissance et de la scolarité :

Chers élèves et étudiants, tuteurs et parents,

Aujourd’hui est la Journée de la connaissance et de la scolarisation, et à cette occasion je vous félicite tous et vous adresse mes meilleurs vœux.

Mes félicitations spéciales vont aux élèves de première année et aux enseignants qui entreront à l’école pour la première fois.

Le chemin menant à la connaissance a toujours été agréable et difficile. Cela devient particulièrement difficile dans des situations extraordinaires.

Mais une personne est non seulement capable de se fixer un objectif, mais aussi de surmonter les difficultés émergentes.

Vous, la génération actuelle, avez l’opportunité de le faire non seulement de manière classique mais aussi en utilisant les technologies modernes, en les créant et en les maîtrisant. Mais avant cela, la première étape à faire est d’entrer dans l’école.

Le chemin, qui deviendra votre route de vie, commence ici. C’est le chemin vers les relations humaines simples, le chemin du travail, le chemin de l’amour et du bonheur et, certainement, vers la connaissance.

Connaissance de la vie, des gens, du monde et de la nature… C’est une clé qui semble loin mais en réalité elle est très proche et disponible. C’est une clé qui peut ouvrir toutes les portes, de la porte de votre maison à une porte de navette spatiale, de la porte à la cachette la plus secrète de notre cœur, à une porte apparemment déverrouillable de l’intelligence artificielle. Maîtriser cette clé est facile - il faut apprendre, peiner, travailler.

Chers élèves et étudiants, vous acquérez les connaissances avec l’aide de vos professeurs à la maternelle, à l’école, vos professeurs à l’université et, certainement, vos parents. Je profite de cette occasion pour remercier tous les tuteurs et surtout nos premiers professeurs qui laissent une empreinte profonde dans notre vie. La connaissance est un pouvoir qui permet de déplacer des montagnes au sens direct et indirect.

Ce pouvoir vient avant tout de la famille, de la patrie et de la terre natale. La patrie devrait devenir le lieu principal où vos connaissances seront utilisées. Vous pouvez recevoir la meilleure éducation et les meilleures connaissances possibles, maîtriser les langues étrangères et les technologies modernes, créer une intelligence artificielle avec votre propre intelligence et la canaliser vers la création de grandes valeurs.

Mais rappelez-vous toujours que les valeurs familiales et nationales passent avant les intérêts nationaux. La connaissance est une arme à double tranchant :

Elle peut aider mais aussi nuire si elle n’est pas soutenue par les valeurs humaines et morales les plus élevées , qui sont basées sur l’amour de l’homme et de la nature, l’amour et le dévouement à la patrie, à sa propre histoire et nation.

Je vous souhaite bonne santé et paix, succès et bonne chance.