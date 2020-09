24 spécialistes de la diaspora commencent à travailler pour le gouvernement arménien

Depuis le mardi 1er septembre 24 experts arméniens de la diaspora travaillent pour le gouvernement arménien. Les spécialistes viennent du Canada, du Danemark, de Russie, du Liban, de France, de Norvège, d’Israël, des Pays-Bas et de Chine. Même dans les conditions actuelles de la pandémie, les circonstances n’ont pas empêché les experts d’atteindre l’Arménie.

Le Haut Commissaire aux affaires de la diaspora, Zareh Sinanyan, a salué et souhaité la bienvenue aux participants au programme, exprimant l’espoir qu’ils auront une expérience de travail inégalée dans leur pays.

Le directeur de la fondation « Depi Hayk » Sevan Kabakian et le co-fondateur de la fondation « Repat Armenia » Vartan Marashlyan ont informé les participants des particularités du travail dans les agences gouvernementales arméniennes et ont donné des conseils pratiques pour une intégration rapide dans l’environnement .

En raison du COVID-19 et des voyages aériens limités, les autres participants au programme arriveront en Arménie à une date ultérieure.

Au total, 100 professionnels de la diaspora du monde entier seront placés dans plus de 20 ministères / bureaux différents en Arménie pendant un an dans le cadre du programme iGorts lancé et financé par le Haut-Commissariat.