Le Premier ministre d’Arménie a assisté à la cérémonie de remise des plus hautes distinctions de la République d’Artsakh

Le Premier ministre d’Arménie Nikol Pashinyan et son épouse Anna Hakobyan ont assisté à la cérémonie solennelle de remise des plus hautes distinctions de la République d’Artsakh à Stepanakert. L’événement a été suivi par le président de la République d’Artsakh Arayik Harutyunyan avec son épouse, le primat du diocèse d’Artsakh, l’archevêque Pargev Martirosyan, des représentants des gouvernements et parlements d’Arménie et d’Artsakh et d’autres personnes.

Au cours de l’événement, le président de la République d’Artsakh, Arayik Harutyunyan, a décerné à titre posthume au premier président du Conseil suprême de la République du Haut-Karabakh Artur Mkrtchyan et au commandant de la 4e bataillon de fusiliers de l’unité militaire N de l’Armée de Défense de la République d’Artsakh, le capitaine Armenak Urfanyan, le titre de héros de l’Artsakh avec les médailles de l’Aigle d’Or à la veuve d’Artur Mkrtchyan et mère d’Armenak Urfanyan.

Pour sa contribution à la modernisation du système de communication pendant la guerre d’Artsakh, le service de sécurité des militaires en première ligne, ainsi que pour ses services dans le domaine militaro-industriel et à l’occasion du 29e anniversaire de la proclamation de la République d’Artsakh, sous-officier de réserve Vahram Tamrazyan a reçu l’Ordre de la Croix de Combat du Premier Degré.

Hovsep Hovsepyan a reçu l’Ordre de la Croix de Combat du Premier Degré pour le courage exceptionnel montré dans les batailles pour la défense de la Patrie et à l’occasion du 29e anniversaire de la proclamation de la République d’Artsakh.

Au cours de l’événement, le Premier ministre Pashinyan a prononcé un discours dans lequel il a noté :

"Honorable Président de la République d’Artsakh,

Honorable Mme Harutyunyan,

Votre Éminence,

Chers membres de la famille Mkrtchyan,

Chers membres de la famille Urfanyan,

Cher M. Tamrazyan,

Cher M. Hovsepyan,

Chers membres des gouvernements d’Arménie et d’Artsakh,

C’est un événement très excitant et important. Je pense que le symbole le plus important de cet événement est que nous n’oublions pas notre histoire. Bien sûr, nous regardons l’avenir chaque jour et chaque heure, mais pour le construire correctement, nous devons également évaluer correctement le passé. Il est très symbolique qu’aujourd’hui le titre de « Héros de l’Artsakh » soit décerné à un représentant de la première génération de notre guerre de libération et à un représentant de la génération moderne de notre guerre de libération. Ils sont décernés le même jour, au même endroit, et en même temps, de nombreux participants importants à notre lutte de libération sont récompensés pour leurs réalisations passées et présentes. C’est en effet un symbole très important.

Je pense que l’événement d’aujourd’hui est en harmonie avec l’événement d’hier à Sardarapat. De plus, nous disons que Sardarapat est un lieu très symbolique pour l’histoire de notre peuple, pour l’histoire de notre guerre de libération, mais Stepanakert n’en est pas moins un lieu symbolique. Ici aussi, il y a une signification importante : l’événement sous-jacent à la création de notre Première République - Sardarapat, et la formation sous-jacente de la Troisième République, l’Artsakh libre, la formation de l’Artsakh indépendant unissent et forment ce symbole très important.

En général, la pensée, la réflexion, la perception sont très importantes. Nous avons récemment adopté une stratégie de sécurité nationale et nous avons trouvé très important de fonder cette stratégie sur une référence à nos racines et nos valeurs en guise de préface.

Je considère les événements d’hier et d’aujourd’hui comme un symbole du fait que nous devons apprécier nos valeurs du passé, nous devons apprécier les valeurs de notre histoire moderne, et je pense que, oui, Ruben Sanamyan, qui a reçu hier le titre de héros national d’Arménie, nos autres personnes récompensées sont un symbole le fait que la cause de nos combattants de la liberté de première génération, les héros de Sardarapat, soit vivant, vivant en ce moment. Ces personnes ont été récompensées hier et aujourd’hui sont allées à leur service. Hier, le héros national d’Arménie, le capitaine Sanamyan, a été récompensé, et aujourd’hui il remplit son devoir de défendre la patrie. C’est un nouveau symbole, c’est un nouveau chemin, c’est une nouvelle perception qui glorifie et valorise également nos héros du passé.

Je suis convaincu que nos jeunes héroïques, nos soldats, nos officiers, nos généraux, qui se battent aujourd’hui et commettent l’héroïsme, ont devant eux un exemple de héros du passé. C’est un travail complet, et nous devons faire ce travail ensemble. Nos martyrs sont également impliqués dans ce travail, car avec cet événement aujourd’hui nous soulignons leur présence aujourd’hui, ici, maintenant, à côté de nous ".