Le Premier ministre Pashinyan et Arayik Harutyunyan ont visité les postes frontières et ont assisté à l’ouverture d’une cantine nouvellement construite dans l’une des unités militaires de l’Armée de défense

Le Premier ministre Nikol Pashinyan et le Président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan ont visité les postes frontières. Le Premier ministre arménien et Président de l’Artsakh étaient accompagnés du Ministre de la Défense de la République d’Arménie David Tonoyan et du Ministre de la Défense de la République d’Artsakh, le commandant de l’Armée de défense Jalal Harutyunyan.

Les dirigeants des deux États arméniens ont vu des infrastructures d’ingénierie et de fortification, de nouvelles technologies de défense et des nouveaux armements. Ils ont été informés des activités en cours visant à assurer un niveau de sécurité plus élevé aux troupes en service.

Nikol Pashinyan et Arayik Harutyunyan ont inspecté les conditions de vie des militaires et se sont entretenus avec les soldats.



Ensuite, ils ont visité l’une des unités milistaires de l’armée de défense pour assister à la cérémonie d’ouverture de la nouvelle cantine. Un nouveau régime alimentaire y a récemment été introduit. Le Premier ministre Pashinyan s’est familiarisé avec l’assortiment et la qualité des produits alimentaires proposés aux militaires



Nikol Pashinyan a noté que le processus d’introduction d’un nouveau régime alimentaire dans les forces armées se poursuit avec succès. Il a souligné les efforts visant à développer nos forces armées et l’industrie militaire, soulignant qu’il s’agit d’une priorité absolue pour le gouvernement de la République d’Arménie.