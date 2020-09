Ogun Samast l’assassin de Hrant Dink prend 4 ans supplémentaires

Ogun Samast l’assassin du journaliste arménien Hrant Dink le 19 janvier 2007 devant les locaux du journal arméno-turc Agos, restera encore 4 ans en prison. Au terme d’une série de réductions de peines, Ogun Samast aurait pu sortir de prison sous peu. Mais l’assassin de Dink aurait agressé et proféré de nombreuses menaces contre les gardiens et le personnel pénitencier selon azatutyun.am et en conséquence sa peine est prolongée. Il avait été condamné à 13 ans et 5 mois de prison pour l’assassinat de Hrant Dink. Devant finir sa peine dans un an, il pouvait sortir ce mois-ci pour bonne conduite. Mais sa conduite n’étant pas bonne il fera 4 années supplémentaires…

Ce qui pourrait lui prolonger sa vie, car dans cette affaire dont on n’a jamais trouvé les commanditaires, ces derniers pourraient être tentés d’en finir avec l’assassin et effacer les traces.

Krikor Amirzayan