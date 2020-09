Officiel : Henrikh Mkhitaryan a signé un contrat d’un an avec l’ AS Rome assorti d’une option d’un an supplémentaire

C’est désormais officiel, l’international arménien Henrikh Mkhitaryan a rompu son contrat avec Arsenal. Il est désormais joueur de l’AS Rome alors qu’il avait été prêté par Arsenal à l’AS Rome la saison dernière. Henrikh Mkhitaryan a signé avec le club romain un contrat d’un an assorti d’une option pour une seconde année. Nous ignorons le prix de ce transfert et de ce contrat de l’Arménie le plus célèbre du football international. Henrikh Mkhitaryan qui avait déclaré se plaire à Rome et en Italie y restera. Il a toutefois décliné l’offre du sélectionneur arménien, l’Espagnol Joaquin Caparros pour Macédoine du Nord-Arménie de samedi prochain et Arménie-Estonie trois jours plus tard à Erévan. Ces deux rencontres de l’Arménie étant dans le cadre des qualifications de la Ligue des nations (groupe C). Manqueront également à cette équipe d’Arménie le milieu de terrain Gevorg Ghazaryan (AEL, Chypre) et Sargis Adamyan (Hoffenheim, Allemagne).

Krikor Amirzayan