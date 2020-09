Le compte rendu de l’action d’EliseCare au Liban

Mission EliseCare au Liban 2020, leur compte rendu :

"Suite aux deux explosions de Beyrouth le 4 août 2020, qui ont détruit l’ensemble des infrastructures et mis 300 000 familles à la rue, EliseCare s’est mobilisée pour soutenir en urgence les équipes médicales. En collaboration avec nos équipes locales, notre équipe de bénévoles s’est mobilisée devant ce drame humanitaire, dans un pays déjà alourdi par la pire crise économique qu’il n’ait jamais connue et la crise sanitaire du Covid19.

La cagnotte que nous avons lancée nous a permis de récolter la somme de 61 000 € afin de fournir en équipements de chirurgie et de soins des blessés les hôpitaux détruits par l’explosion, l’Hôpital Saint-Georges, l’hôpital des Sœurs du Rosaire, la Croix Rouge Libanaise et le dispensaire de la Croix Bleue Arménienne.

Nos équipes se sont rendues à Beyrouth avec 20 colis de 20 kg contenant du matériel médical de chirurgie, du matériel de protection et du matériel de première urgence pour les brûlés.

Nous tenons à remercier nos partenaires Air France, Fragonard et l’association Alpha qui ont contribué à la mise en œuvre et le bon déroulement de cette mission. Merci à Cécile Vic, la directrice générale de la Fondation Air France d’avoir coordonné le fret, merci à Jean-Luc Messager et au docteur Ghantous d’avoir permis un dédouanement sans encombre."