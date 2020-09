Artak Beglaryan reçoit coordinateur du groupe d’initiative « Armenian Refugee Platform »

Le 31 août, le défenseur des droits humains de la République d’Artsakh Artak Beglaryan a reçu le coordinateur du groupe d’initiative « Armenian Refugee Platform » Arthur Ghazaryan.

Arak Beglaryan a souligné l’importance des initiatives et des plates-formes publiques pour la protection des droits des réfugiés azerbaïdjanais et arméniens et des personnes déplacées de RHK, notant que des efforts conjoints et cohérents peuvent fournir des résultats significatifs dans ce domaine. Le Défenseur a souligné que cette question faisait l’objet de son attention et s’est déclaré prêt à soutenir les activités de groupe d’initiative qui relève de son champ de compétence.

Ghazaryan a présenté les principaux orientations et objectifs de la « Plateforme arménienne pour les réfugiés ». Il a souligné que le but de l’initiative est d’unir les efforts de différents groupes visant à protéger les droits et les intérêts des réfugiés arméniens, l’Artsakh étant l’une des priorités de leurs activités.

Le président du Centre international pour le développement humain Tjan Poghosyan a également pris part à la réunion.