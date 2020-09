La Turquie prolonge sa recherche d’hydrocarbures malgré les appels à y mettre fin

Ankara, 1 sept 2020 (AFP) - La Turquie a annoncé l’extension de ses

recherches gazières dans une zone riche en hydrocarbures en Méditerranée

orientale revendiquée par la Grèce, faisant fi des appels internationaux à

apaiser les tensions avec Athènes.

Les activités du navire sismique Oruç Reis, qui est accompagné de deux

navires de soutien logistique, ont été prolongées jusqu’au 12 septembre, a

annoncé lundi soir la marine turque dans une notice d’information maritime

(Navtex).

Le déploiement initial de l’Oruç Reis au sud de l’île grecque de

Kastellorizo le 10 août avait suscité l’ire d’Athènes et déclenché une

escalade des tensions entre les deux pays.

L’extension de sa mission intervient dans un contexte d’escalade des

tensions marquée par la multiplication de démonstrations de force. La semaine

dernière, la Turquie et la Grèce ont mené des manœuvres navales rivales.

Mardi, le président Recep Tayyip Erdogan s’en est pris, sans les nommer,

aux pays qu’il accuse de vouloir priver la Turquie de sa juste part des

ressources gazières.

"Les tentatives visant à faire main basse sur les richesses de la

Méditerranée, qui appartiennent à tous les pays riverains, sont un exemple de

néocolonialisme", a déclaré le chef d’Etat turc lors d’un discours à Ankara.

Signe que la crise risque de durer, M. Erdogan a déclaré lundi que l’Oruç

Reis allait « continuer ses activités avec détermination ».

"Si Dieu le permet, nous espérons dans peu de temps recevoir de bonnes

nouvelles de la Méditerranée, comme nous en avons eues de la mer Noire",

a-t-il affirmé, en référence à la récente découverte par la Turquie en mer

Noire d’un important gisement de gaz naturel.

- « Inacceptable » -

La Turquie et la Grèce, deux pays membres de l’Otan aux relations

historiquement tendues, se disputent le partage des immenses réserves gazières

découvertes ces dernières années en Méditerranée orientale.

Athènes soutient que le droit d’exploiter les ressources naturelles autour

de ses îles situées à proximité des côtes turques lui appartient. Mais Ankara

refuse, estimant que cela reviendrait à priver la Turquie de dizaines de

milliers de km2 de mer.

Dans ce contexte, le cas de la petite île grecque de Kastellorizo, située à

deux km au large des côtes turques, suscite particulièrement la colère

d’Ankara.

"La Grèce demande un plateau continental de 40.000 km2 pour cette île de 10

km2 (...) Elle essaie d’emprisonner la Turquie dans une zone étroite. Cela,

naturellement, est inacceptable pour nous", a déclaré mardi le chef de la

diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu.

"Essayer d’enfermer la Turquie à l’intérieur de ses côtes au moyen d’une

île de 10 km2 est une injustice", a abondé mardi M. Erdogan.

La Turquie a dénoncé lundi l’« armement » de cette île démilitarisée, après

la publication de photos montrant des militaires grecs débarquant à

Kastellorizo par l’AFP la semaine dernière.

"On peut déployer des policiers et des gendarmes pour des raisons de

sécurité intérieure (...) Mais il y a une limite. Si la militarisation (de

Kastellorizo) dépasse cette limite, c’est la Grèce qui sera perdante", a dit

M. Cavusoglu.

Préoccupée par des tensions croissantes, l’Union européenne a menacé

vendredi d’infliger de nouvelles sanctions à la Turquie en cas d’absence de

progrès dans le dialogue entre Ankara et Athènes.