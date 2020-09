Henrikh Mkhitaryan rejoint la Roma via un accord permanent

Henrikh Mkhitaryan a quitté Arsenal pour rejoindre la Roma via un accord permanent après que son contrat a été résilié par consentement mutuel.

L’international arménien a passé la majeure partie de la saison dernière en prêt avec l’équipe de Serie A, marquant neuf buts en 27 matchs.

« Je suis ravi d’annoncer que j’ai signé un contrat permanent avec les Giallorossi », a déclaré Henrikh Mkhitaryan sur Facebook.

« Tout d’abord, je voudrais remercier Arsenal, son personnel et les millions de Gunners, qui m’ont tous soutenu au cours de la dernière année et demie. Un merci tout particulier à Arsène Wenger pour m’avoir amené au club et pour sa confiance en moi », a déclaré l’Arménien.

« Maintenant, la préparation commence avec mon nouveau défi et ma deuxième année d’aventure en Serie A », a-t-il ajouté.

Henrikh Mkhitaryan a déclaré qu’il aimait la ville de Rome et le club. « Je compte les fans dans mon cœur. Je donnerai tous mes efforts pour nous aider à atteindre nos objectifs ! » a noté le milieu de terrain.



Une déclaration des Gunners disait : « Tout le monde à Arsenal remercie Micki pour sa contribution au club et lui souhaite le meilleur pour son avenir avec la Roma. »