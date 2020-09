Les actions de la Turquie demeurent une menace pour la sécurité de l’Arménie, selon le ministre des Affaires étrangères

Les actions de la Turquie demeurent une menace pour la sécurité de l’Arménie, a déclaré le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan dans une interview accordée à l’agence russe Interfax.

Le ministre a déclaré que l’Arménie s’emploierait à renforcer encore sa sécurité, notamment grâce à la coopération avec ses partenaires.

« Après les récentes hostilités à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, la communauté internationale a lancé de nombreux appels à la désescalade et à la fin de la violence. La Turquie a été le seul pays de la région à essayer d’apporter une instabilité encore plus grande dans la région, au lieu d’essayer de réduire les tensions », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

« La politique de déstabilisation et d’agression de la part de la Turquie est une menace pour toutes les régions voisines, y compris la Méditerranée orientale, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Aujourd’hui, la Turquie tente d’exporter cette politique de déstabilisation vers la région du Caucase du Sud. C’est un problème sérieux. La Turquie mène une politique peu constructive et dangereuse. Et les actions de la Turquie continuent de constituer une menace pour la sécurité de l’Arménie. À cet égard, l’Arménie s’emploiera à renforcer encore sa sécurité, notamment grâce à la coopération avec ses partenaires », a déclaré le Ministre Zohrab Mnatsakanyan.