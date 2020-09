Des Grands Maîtres arméniens critiquent la FIDE après la controversée Olympiade d’échecs en ligne

Des membres de l’équipe nationale d’échecs arménienne ont critiqué la FIDE, après une Olympiade d’échecs en ligne controversée, qui a vu la Russie et l’Inde couronnées vainqueurs.

Les deux pays ont été déclarés co-vainqueurs d’un grand tournoi international d’échecs après que deux joueurs indiens aient perdu leur connexion Internet lors du tour final.

Une version en ligne du concours de l’Olympiade d’échecs a eu lieu pour la première fois cette année à cause du coronavirus.

L’Inde a fait appel après que deux de ses joueurs aient perdu la connexion à leurs matchs et se soient retirés à temps.

Les responsables ont déclaré qu’il s’agissait de « circonstances sans précédent ».

L’Arménie a déclaré vendredi qu’un de ses joueurs avait été déconnecté du serveur lors de son match de quart de finale contre l’Inde et avait perdu du temps. Son appel a été rejeté et le pays s’est retiré du concours en signe de protestation.

« Je suppose que comme toujours certains d’entre nous sont moins déconnectés que les autres », a tweeté le chef de l’équipe arménienne Levon Aronian après l’annonce des résultats finaux.



« Et maintenant, je suis très curieux de savoir ce que FODE et http://chess.com vont répondre ou ne pas répondre comme ils le font actuellement sur notre cas, à propos du match final contre des Indiens ? », a tweeté la Grand Maître Elina Danielyan. .

« Ils [FIDE] pensent vraiment qu’ils sont les plus intelligents, les plus intelligents et les autres sont des idiots ??? HONTE sur la FIDE et leur travail merdique et malodorant. Ils devraient démissionner après tout ce qui s’est passé !!! C’est vraiment dommage pour des échecs entiers !!! » a ajouté Elina Danielyan dans un autre tweet.



« Quelle honte… Arkady Dvorkovich et Emil Sutovsky vous avez échoué… Et vous avez montré à tout le monde des échecs que vous n’avez pas de principes moraux », a déclaré le Grand Maître Gabriel Sarkissian sur Facebook.



La 44e Olympiade d’échecs devait avoir lieu en Russie ce mois-ci mais a été reportée à l’année prochaine en raison de la pandémie.