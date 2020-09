Les spécialistes arméniens du déminage nettoient plus de terres en Syrie

Les spécialistes du déminage de la mission humanitaire arménienne en Syrie ont déminé une zone de 33 143 mètres carrés en Syrie en août. Au total, 238 230 mètres carrés ont été déblayés depuis le premier jour de la mission.

Les médecins du 5e groupe de la mission humanitaire ont fourni une assistance médicale à 1 273 habitants dans les conditions de restrictions provoquées par l’épidémie.

Au total, 16 695 patients ont été traités depuis le premier jour de la mission,

Le 29 août, le 5e Groupe médical du Groupe humanitaire a été honoré des lettres de gratitude du ministre de la Santé d’Alep et de la Communauté évangélique arménienne de Syrie pour leur travail professionnel.

Des activités de prévention et de désinfection du coronavirus sont menées chaque jour sur le site permanent du groupe humanitaire. Malgré un certain nombre de limites et de difficultés causées par la pandémie, le groupe humanitaire continue de mener à bien sa mission.