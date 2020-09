L’Arménie négocie avec la Russie l’achat d’autres chasseurs russes

« L’acquisition d’une nouvelle escadrille [de chasseurs Su-30SM ] est prévue », a annoncé le ministre arménien de la défense Davit Tonoyan cité par RFE/RL en ajoutant que « des négociations sont en cours » d ans cet objectif. D.Tonoyan, qui avait effectué une visite à Moscou la semaine dernière, n’a pas donné plus de détails concernant ces négociations, mais il confirmait néanmoins les informations parues dans la presse concernant l’achat par l’Arménie d’autres avions russes. Dans le cadre de ses efforts visant à développer ses forces aériennes encore modestes, l’Arménie a déjà acheté quatre de ces avions de combat russes de type Sukhoi Su-30SM à un prix qui n’a pas été divulgué, mais qu’on imagine en deçà de ceux du marché. Les appareils avaient été livrés à une base aérienne à Gyumri en décembre. D. Tonoyan avait déclaré précédemment en 2019 qu’Erevan prévoyait d’acquérir huit autres de ces Su-30SMs dans les années à venir. Le Su-30SM est une version modernisée de l’avion de combat lourd développé par la firme russe Sukhoi à la fin des années 1980. L’armée russe s’est équipée elle-même de ses appareils en 2012 seulement. Avant de recevoir les quatre Su-30SMs, les forces aériennes d’Arménie ne comptaient qu’une quinzaine de Su-25 conçus pour les opérations de soutien aérien rapproché et les attaques au sol. Le ministère arménien de la Défense avait chargé par ailleurs le 24 août une compagnie russe du secteur de la défense, United Aircraft Corporation (UAC), de moderniser certains de ces avions de combat. D. Tonoyan a révélé samedi que l’UAC allait réparer et moderniser quatre de ces appareils en Russie. Il avait souligné l’importance d’un tel accord, en précisant que l’armée arménienne y travaillait « depuis des années ». L’accord avait été signé à Moscou en présence de D.Tonoyan, qui avait mis à profit sa visite dans la capitale russe pour assister aux cérémonies d’inauguration des Jeux militaires internationaux et rencontrer son homologue russe Sergei Shoigu. A cette occasion, D.Tonoyan avait salué le niveau actuel de la coopération militaire russo-arménienne et en particulier, les contrats de défense signés par Moscou et Erevan au cours des dernières années. Il devait notamment déclarer : « Dans le domaine de l’industrie de la défense, il y a eu des développements plutôt intéressants. Je n’irai pas dans les détails maintenant, mais je trouve encourageante l’implication des compagnies privées dans la création de sociétés mixtes [russo-arméniennes] en Arménie ». Au nombre de ces développements évoqués par le ministre arménien, la production de fusils d’assaut Kalachnikov lancée par la compagnie arménienne Neitron en juillet. Le groupe russe Kalachnikov Concern a accordé à Neitron une licence de 10 ans pour l’assemblage et la production chaque année de quelque 50 000 fusils d’assaut de type AK-103.

Les déclarations du ministre arménien de la Défense ne devraient pas manquer de faire réagir Bakou, qui multiplie ses critiques depuis quelques jours à la Russie, l’accusant de fournir toujours plus d’armes à l’Arménie depuis les combats arméno-azéris de juillet. L’Azerbaïdjan, qui a lui-même acheté de grandes quantités d’armements à la Russie, alimente ainsi les spéculations selon lesquelles la Russie aurait apporté son soutien plus ou moins direct à l’Arménie durant cette dernière escalade, en écho à son allié turc, qui avait aussi dénoncé la collusion entre l’Arménie et la Russie et revendiquait du même coup le droit d’aider militairement Bakou. La Russie reste en tout cas le principal fournisseur d’armements à l’Arménie, dont l’armée peut obtenir des armes russes à prix cassés dans le cadre des accords liant Erevan à Moscou au sein de l’Organisation du traité de sécurité collective (OSTC).