Arthur Mkrtchian, le premier président du Conseil suprême du Haut-Karabagh, autrement dit premier président de la République du Haut-Karabagh, a été désigné à titre posthume, “Héros de l’Artsakh”, la plus haute distinction à laquelle puisse prétendre un citoyen du territoire arménien toujours en quête d’une reconnaissance internationale. Cette décoration posthume a été annoncée jeudi 27 août par la Commission présidentielle de l’Artsakh sur les médailles et décorations d’Etat. Le président actuel de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan, élu en avril, a souligné sur sa page Facebook qu’A. Mkrtchian méritait la plus haute des distinctions pour son rôle dans l’édification de la République d’Artsakh et “fait figure d’exemple pour l’éducation des générations futures”. “J’ai eu l’occasion de saluer les services éminents rendus par Arthur Mkrtchian à la patrie et l’héritage qu’il a laissé le 14 avril, juste avant de voter”, a ajouté A.Harutyunyan dans une allusion aux élections présidentielles d’avril, qu’il avait remportées au terme d’un deuxième tour organisé sous la menace de la pandémie de coronavirus.

Le président du Comité central de la Fédération révolutionnaire arménienne (FRA Dachnaktsoutioun) d’Artsakh, Davit Ishkhanyan, a salué la décision d’A.Harutyunyan, en soulignant qu’ « Arthur Mkrtchian se devait d’être le premier à se voir décerner le titre de ‘Héros de l’Artsakh’. A.Mkrtchian a écrit en effet les premières pages et non les moindres, de l’histoire moderne de l’Artsakh. Membre de la FRA D, qui s’est illustré sur le champ de bataille durant la guerre contre l’Azerbaïdjan mais a aussi affiché sa stature d’homme d’Etat, A.Mkrtchian a été l’une des grandes figures du Mouvement de libération de l’Artsakh et l’un des architectes du jeune Etat. Il n’aura hélas pas été en mesure d’aller au bout de sa mission politique au service de l’Artsakh. Il meurt prématurément et accidentellement, tué par la balle de son arme qu’il croyait déchargée.