Près de 1,4 million de dollars levés lors du téléthon HyeAid Liban

Près de 1,4 million de dollars ont été collectés dimanche lors du téléthon HyeAid Liban pour fournir une assistance immédiate et indispensable à la communauté arménienne du Liban, qui est sous le choc depuis une explosion massive dans le port de Beyrouth le 4 août qui a dévasté la ville.

Peu de temps après l’explosion, le Conseil panarménien de l’ouest des États-Unis a lancé Hye Aid Lebanon, un effort de collecte de fonds à l’échelle de la communauté avec la participation de toutes les confessions religieuses arméniennes et des principales organisations communautaires.

L’effort de collecte de fonds en cours, qui a commencé presque immédiatement après la tragédie, a été stimulé lors d’un téléthon de trois heures et demie, diffusé sur les chaînes de télévision arméniennes ARTN, USArmenia et Horizon et a été retransmis en direct sur les pages Facebook d’Asbarez, Horizon et HyeAid. .