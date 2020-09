Les nouveaux sélectionnés arméniens sont arrivés en Arménie

Par plusieurs vols sont arrivés hier à l’aéroport Zvartonts-Armenia d’Erévan les nouveaux sélectionnés arméniens pour les rencontres entre l’Arménie et la Macédoine du Nord le 5 septembre et l’Estonie le 8 septembre pour le compte des qualifications de la Ligue des nations. Ainsi David Yurchenko, Arshak Koryan et Khoren Bayramyan sont arrivés en Arménie a indiqué le site de la Sélection nationale d’Arménie. Les nouveaux sélectionnés de l’équipe d’Arménie sont restés 7 heures à l’aéroport afin de respecter les consignes de sécurité sanitaire pour toute entrée en Arménie. Puis une courte réception fut organisée en leur honneur en présence de fans de la sélection nationale d’Arménie.

Krikor Amirzayan