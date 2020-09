L’Arménien Vahan Bichakhchyan (21 ans) marque son 5e but en championnat de Slovaquie

L’international arménien Vahan Bichakhchyan (21 ans) a marqué son 5e but en championnat de Slovaquie. Lors du match de la 6e journée du championnat slovaque entre Zilina et Mikhalovtsé (6-2) l’Arménien qui évolue dans l’équipe d’Arménie des U21 et milieu de terrain de Zilina a marqué une nouvelle fois à la 68e minute du match et capitalise déjà 5 buts en 6 rencontres. Zilina avec 9 points est à la deuxième place au classement du championnat de Slovaquie.

Krikor Amirzayan

https://www.soccerstand.com/match/hvknDcHH/#video