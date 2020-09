Le PIB a reculé de 9,9% au 2e trimestre à cause de la pandémie

Le produit intérieur brut de la Turquie a

chuté de 9,9% entre avril et juin, a annoncé lundi Ankara, une contraction

inédite de la richesse nationale due à la pandémie de nouveau coronavirus.

Selon l’Office national des statistiques (Tüik), le PIB turc s’est

contracté de 9,9% au deuxième trimestre sur un an, alors qu’il avait progressé

de 4,4% lors des trois premiers mois de l’année.

Il s’agit des premiers chiffres montrant l’impact de la pandémie de nouveau

coronavirus sur la croissance en Turquie.

Les mesures de relance économique prises par le gouvernement pendant la

pandémie semblent néanmoins avoir quelque peu atténué l’impact de la crise

sanitaire, qui a stoppé une partie de l’activité à travers le monde.

Des économistes interrogés par l’agence de presse Bloomberg tablaient ainsi

en moyenne sur une contraction de 10,7% du PIB au deuxième trimestre.

Baisse des taux d’intérêt, aides à l’achat de véhicules d’occasion, coups

de pouce aux ménages modestes : le gouvernement turc a multiplié les mesures

ces derniers mois pour favoriser la consommation et donner un coup de fouet à

l’économie.

Après plusieurs années de forte croissance sous la houlette du président

Recep Tayyip Erdogan, l’économie turque est embourbée dans les difficultés

depuis 2016, avec notamment une inflation élevée et une monnaie défaillante.

La livre turque a battu cet été des records historiques à la baisse. Depuis

le début de l’année, elle a perdu environ un cinquième de sa valeur face au

dollar.

L’inquiétude des marchés est aggravée par la mainmise croissante sur

l’économie de M. Erdogan, qui est hostile à toute hausse des taux d’intérêt de

la banque centrale en dépit de l’inflation élevée (environ 12%).

Le Fonds monétaire international anticipe une contraction du PIB turc de 5%

en 2020.Istanbul, 31 août 2020 (AFP) -