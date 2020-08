Le CCAF condamne la profanation négationniste de la statue de Komitas

La profanation de la statue de Komitas, symbole du génocide des Arméniens, est un épisode de plus du négationnisme orchestré par le gouvernement turc.

Après un mois de juillet 2020 marqué par le soutien de la Turquie à l’Azerbaïdjan contre l’Arménie et l’Artsakh, après les menaces de mort et d’incitation à la haine raciale exercées par Ahmet Cetin et les Loups Gris, mouvement turc d’extrême droite, après la mobilisation personnelle du président turc Erdogan qui a organisé une réunion de 5h pour réduire à néant le combat des militants de la cause arménienne, cette profanation est une manifestation ignoble d’atteinte à la dignité des descendants des victimes du génocide des Arméniens.

Le Conseil de Coordination des Organisations Arméniennes de France - CCAF- tient à exprimer son inquiétude face au climat d’insécurité provoqué par les relais de l’État turc.

Paris le 30 août 2020

Bureau national du CCAF

Conseil de coordination des organisations arméniennes de France