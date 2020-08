GIlbert Lévon Minassian décoré de la Croix de Guerre 1er Grade par le Président Arayik Harutunyan

A l’occasion du 29e anniversaire de la déclaration de la République d’Artsakh , le Colonel Hovsep Hovsepian de son vrai nom Gilbert Levon Minassian, a été décoré de la Croix de Guerre 1er Grade par le Président Arayik Harutunyan, en présence de Nikol Pachinian , Premier Ministre d’Arménie, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Stepanakert le 29 août.

Né à Marseille, Gilbert Levon Minassian a été le premier volontaire du Spurk à rejoindre l’Artsakh pour y lutter de façon permanente jusqu’au cessez le feu de 1994, et a ensuite continué à servir dans diverses structures des forces armées arméniennes.



En juillet 1992, il est le dernier avec son bataillon de l’Azadakragan Panag ( Armée de Libération ) à protéger les civils de Mardakert quand la ville est assiégée et abandonnée.



Nommé Commandant du premier bataillon suicide ‘’Ardziv 1’’ par le Sparabed Vazguen Sarkissyan, il défend Vank, Gandsassar, Childran, et libère Harutiunagomer, Vaghouas, Gedavan, Aterk en août et septembre 1992.

Commandant du Gound de Vartenis, il libère la ville de Karvadjar le 1er avril 1993, avec les forces de Monte Melkonian qui était sur un autre front, et ce faisant débloque le verrou de Tcharektar permettant ainsi la poursuite de l’offensive des forces de l’Artsakh.



Le Colonel Hovsep Hovsepian a versé son sang pour la terre d’Artsakh à deux reprises. Il est blessé une première fois pendant la bataille pour la libération du village martyr de Maragha le 10 avril 1992 , puis en septembre 1992, pendant les combats de la défense du Monastère de Gandzassar.

Avec les Héros de la Guerre de libération de l’Artsakh Léonid Azgaldyan et Vladimir Balayan, il a été co-fondateur de l’Armée de Libération.



Pendant la période d’après-guerre, il fut Commandant fondateur d’un centre de formation militaire, de deux régiments et d’une brigade des Forces armées arméniennes et contribuera ainsi à l’organisation de l’Armée arménienne.

Il a quitté le service actif avec le grade de Colonel.



Gilbert Levon Minassian est reconnu en Diaspora comme un Combattant émérite de la Cause arménienne.

Après l’Arménie, c’est aujourd’hui la République d’Artsakh qui rend hommage à son dévouement et son courage exceptionnels et le reconnaît enfin comme Héros de la Guerre de Libération d’Artsakh.

Gloire et Honneur au Colonel Hovsep Hovsepian !

Gloire et Honneur à nos Héros !