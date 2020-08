L’église arménienne d’Ochvank dans la région d’Erzeroum laissée à l’abandon par les autorités turques menace de s’écrouler

L’église arménienne d’Ochvank dans la région de Karin (Erzeroum, Arménie historique occupée par la Turquie) est en danger d’écroulement selon le site Akunk.net. Les murs lézardés de l’église arménienne d’Ochvank inquiètent les habitants du quartier de Tchamleyamatch. Inquiets car l’église arménienne pourrait en cas d’écroulement…tomber et détruire une mosquée proche de l’édifice !

En 2018 un concours avait été lancé pour la rénovation de l’église d’Ochvank. Mais les travaux estimés à 1,430 million de livres turques n’ont pas encore débuté. Les travaux devaient normalement débuter le 27 août 2019. Rahmi Geuz le maire du quartier de Tchamleyamatch a indiqué aux journalistes la rénovation de cette église arménienne est attendue depuis déjà 25 à 30 ans. Une longue attente. En attendant les murs de l’église se dégradent et des fissures géantes ont apparu. L’église devenant une menace pour la mosquée et les habitations voisines en cas d’écroulement. R. Geuz a indiqué que de nombreux touristes venaient visiter l’église arménienne, mais depuis l’épidémie du coronavirus il n’y a plus de touristes ou de visiteurs à Ochvank.

Krikor Amirzayan