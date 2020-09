Une pianiste arménienne remporte le Grand Prix du Chicago International Music Competition

Jeune pianiste talentueuse, soliste de l’Orchestre philharmonique national d’Arménie, élève du programme « Yerazart » Yeva Gevorgyan a remporté le Grand Prix du Chicago International Music Competition.

De plus, la pianiste a reçu un prix spécial pour la meilleure interprétation de l’œuvre de Chopin.

Plus de 400 musiciens de 22 pays ont postulé pour participer au concours. Le festival a lieu chaque année à Chicago, aux États-Unis, réunissant les musiciens les plus talentueux du monde, contribuant à leur développement professionnel. L’un des objectifs du concours est de favoriser les échanges culturels et de découvrir de jeunes talents.

« C’est une grande fierté pour nous qu’Yeva Gevorgyan enregistre une nouvelle victoire sur la scène internationale. La talentueuse pianiste garde toujours le nom de l’art du spectacle arménien haut sur les plateformes les plus prestigieuses », a déclaré Arman Padaryan, producteur en chef de l’Orchestre philharmonique national d’Arménie et responsable du programme« Yerazart ».

Yeva Gevorgyan va maintenant participer au Concours international de piano Chopin, qui se tient traditionnellement à Varsovie, en Pologne. Il a été reporté en raison de l’épidémie et se tiendra en 2021.