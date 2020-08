Revue de la presse arménienne du 11 au 12 août 2020

40794 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 40794 cas de coronavirus dans le pays dont 33492 ont été guéris et 806 patients sont décédés.

Réaction du MAE arménien à la déclaration du MAE turc sur le Traité de Sèvres/ La presse rend compte du message de Nikol Pachinian aux participants de la conférence consacrée au 100e anniversaire de la signature du Traité de Sèvres. Ce traité de 1920, qui n’a jamais été ratifié par la Turquie, prévoyait de donner à l’Arménie un territoire beaucoup plus vaste, y compris l’accès à la mer Noire. Dans son message, Pachinian a décrit le Traité comme « un fait historique » qui « a préparé le terrain pour surmonter les conséquences du génocide ». Selon lui, le Traité était censé mettre fin à l’esclavage séculaire imposé par les empires en accordant la liberté et l’indépendance aux peuples de la région. « Le Traité de Sèvres, avec son 89e article, a établi et consolidé le lien historique indéniable du peuple arménien avec les hauts plateaux arméniens, où pendant des millénaires le peuple arménien est né, vivait et créait un État et une culture » a déclaré Pachinian. Dans une interview au media syrien Al-Azmenah, le Président, Armen Sarkissian, a déclaré que le Traité de Sèvres restait aujourd’hui encore un document essentiel pour le droit du peuple arménien à une résolution équitable de la question arménienne. Les déclarations des dirigeants arméniens ont suscité une forte réaction de la Turquie : « L’honorable nation turque a envoyé le [Traité de] Sèvres au cimetière de l’histoire par sa guerre héroïque de libération, suivie du traité de paix de Lausanne du 24 juillet 1923. Il n’est pas surprenant de voir que ceux qui choisissent de tirer de l’animosité plutôt qu’une leçon de l’histoire après un siècle d’absence, espèrent que ce document les aidera. Aujourd’hui, après 100 ans, le courage d’une administration incapable de nourrir même sa propre population, de présenter le document de Sèvres que la nation turque a déchiré, est absurde ». « L’Arménie, qui poursuit son occupation illégale des terres azerbaïdjanaises depuis des années, est le véritable obstacle à la paix et à la stabilité régionales » a déclaré le Ministère turc des Affaires étrangères. Réagissant à la déclaration d’Ankara, la porte-parole du Ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré que cette déclaration « démontre une fois de plus l’incapacité de ce pays [la Turquie] à faire face à son passé ». « Tout en évitant d’affronter son passé et en exhortant les autres à « tirer les leçons de l’histoire au lieu de l’animosité », la Turquie poursuit sa politique traditionnelle consistant à justifier le génocide arménien et à menacer le peuple arménien de nouvelles atrocités ». Selon la porte-parole, les mesures prises par la Turquie pour saper la paix et la sécurité dans la région et sa position militaire contre l’Arménie font partie de la politique expansionniste du gouvernement turc qui vise à déstabiliser les régions voisines. « Seule la reconsidération d’une telle politique et la capacité de la Turquie à affronter le passé ouvriront la voie à une véritable réconciliation entre les peuples de notre région » a déclaré la porte-parole.

Pachinian critiqué pour ses félicitations « précipitées » à Loukachenko/ La presse rend compte des critiques adressées au Premier ministre Pachinian pour ses félicitations « précipitées » au Président biélorusse, Alexandre Loukachenko, à l’occasion de la réélection de ce dernier. Dans son message officiel à Loukachenko, Pachinian s’est dit confiant que « par des efforts conjoints, nous continuerons à renforcer l’amitié entre nos peuples et à développer une coopération mutuellement avantageuse entre nos pays, tant sur une base bilatérale que dans le cadre des organisations internationales et des associations d’intégration ». Selon le rédacteur de CivilNet, ces félicitations « précipitées » sont un signe de non-respect vers le citoyen arménien, car par ceci le gouvernement révolutionnaire arménien formé avec l’aide du citoyen s’écarte des valeurs en luttant pour lesquelles il est arrivé au pouvoir. L’activiste des droits de l’homme, le dirigeant du bureau de Vanadzor de l’Assemblée des citoyens d’Helsinki, Artur Sakunts, a déclaré que dans de telles conditions, un message de félicitations hâtif de la part d’un dirigeant comme Pachinian, qui lui-même était arrivé au pouvoir à la suite de protestations de masse dans la rue, était inacceptable. Sakunts a également établi des parallèles entre les développements actuels au Biélorussie et les manifestations post-électorales en Arménie en 2008, au cours desquelles dix personnes ont été tuées et pour lesquelles l’ancien président Robert Kocharian est actuellement en procès : « Comment un État dont le Premier ministre félicite le dictateur Loukachenko peut-il poursuivre Kocharian pour la même raison ? C’est un anachronisme complet de valeurs et de principes... C’est tout simplement absurde ». Selon lui, dans de telles conditions, le dirigeant d’un pays démocratique ne devrait pas envoyer de messages de félicitations au moins jusqu’à ce que les résultats officiels définitifs soient publiés. Le leader du parti d’opposition « Arménie lumineuse », Edmon Maroukian estime également que Pachinian s’est empressé de féliciter Loukachenko. Selon lui, il y a un « conflit de valeurs » entre le passé de l’actuel gouvernement arménien et le message de félicitations du Premier ministre. La porte-parole du Premier ministre a refusé de commenter ces critiques.

Aide au Liban et à la communauté arménienne/ L’Arménie a envoyé un troisième avion transportant de l’aide humanitaire au Liban. Le Haut-commissaire aux affaires de la Diaspora, Zareh Sinanyan, qui est en visite à Beyrouth, a rencontré les représentants de la communauté arménienne et a réitéré la volonté du gouvernement arménien de soutenir la communauté. Il a déclaré qu’une ou deux institutions communautaires seront reconstruites grâce aux efforts de l’Arménie. Sinanyan a présenté les mesures prises par le gouvernement pour le rapatriement, en particulier la loi sur le rapatriement, et les travaux en cours pour établir un centre de rapatriement et d’intégration. En outre, l’Union générale arménienne de bienfaisance (UGAB) a levé plus d’un million de dollars au cours du week-end. Le premier million a été doublé par une contribution de même montant du président du Conseil d’administration de l’UGAB. L’Initiative humanitaire « Aurora » a annoncé qu’elle ferait un don de 200 000 $ pour soutenir les citoyens de Beyrouth et lancerait une campagne de collecte de fonds en ligne pour la communauté arménienne de Beyrouth.

Entretien téléphonique entre le MAE arménien et la Secrétaire générale de l’OIF/ Le Ministère arménien des Affaires étrangères indique que le Ministre, Zohrab Mnatsakanyan, a eu un entretien téléphonique avec la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. Les interlocuteurs ont échangé des vues sur les développements en cours dans l’espace francophone, les défis auxquels l’OIF fait face et les moyens visant à les surmonter. Dans ce contexte, Mnatsakanyan et Mushikiwabo ont évoqué la situation au Liban et les questions relatives à la fourniture de l’aide humanitaire au Liban. Présentant le travail réalisé par le Gouvernement arménien pour soutenir le peuple libanais, Mnatsakanyan a souligné qu’en tant que pays présidant le Sommet de la Francophonie, l’Arménie accordait une grande importance au soutien de la famille francophone au peuple libanais en vue de surmonter la crise et de faire face à cette épreuve avec dignité.

Réouverture des écoles prévue à partir du 15 septembre/ Le Ministre de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports, Arayik Harutyunyan, a déclaré que les écoles d’Arménie, qui étaient fermées en raison de la pandémie de coronavirus depuis mars, ouvriraient leurs portes aux élèves à partir du 15 septembre. Les écoles de formation professionnelle, de musique et d’art rouvriront également à partir de cette date. Selon lui, tous les établissements devront se conformer aux règles sanitaires et hygiéniques fixées par le gouvernement. Les procédures et les lignes directrices détaillées seront publiées et partagées dans les prochains jours. Selon le Ministre, les décisions concernant la réouverture des universités et d’un certain nombre d’autres établissements d’enseignement seront prises au cours de la semaine prochaine.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France