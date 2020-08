Famille arménienne menacée d’expulsion : la solidarité s’exporte à Mâcon

Ils vivent en France depuis 5 ans. Une situation en suspens pour Édouard et Gayané Yeganyan mais aussi leur fils Tigran, menacés d’expulsion vers l’Arménie.

Arrêtés à Chalon-sur-Saône, les trois membres de cette famille ont été conduits au centre de rétention administrative de Metz. Étape avant une possible reconduite dans leur pays d’origine. Une hypothèse à laquelle ne veulent se résoudre un certain nombre de militants associatifs, élus et membres de la communauté arménienne chalonnaise.

lire la suite.....

https://www.lejsl.com/societe/2020/08/29/famille-armenienne-menacee-d-expulsion-la-solidarite-s-exporte-a-macon