Paris, 30 août 2020 (AFP) - La France a déploré dimanche le "comportement

escalatoire« de la Turquie en Méditerranée orientale et martelé que pour »dialoguer, il faut d’abord cesser l’escalade".

Les tensions actuelles autour de l’exploration d’hydrocarbures en

Méditerranée sont liées à un "comportement de la Turquie qualifié

d’escalatoire", a déclaré la ministre des Armées Florence Parly dans

l’émission « Le Grand Rendez-vous » de la radio Europe 1, la chaîne de

télévision CNews et du quotidien Les Echos.

La Turquie a commencé samedi de nouveaux exercices militaires en

Méditerranée orientale, sur fond de tensions avec la Grèce concernant l’accès

aux réserves gazières dans cette zone.

"La Turquie conteste l’existence de zones économiques exclusives, met en

cause la souveraineté de deux Etats-membres de l’Union européenne, la Grèce et

Chypre, et met potentiellement en danger un droit fondamental qui est la

liberté de navigation", a estimé Florence Parly.

L’Allemagne a engagé une médiation entre la Grèce et la Turquie, deux

membres de l’Otan, mais Ankara s’est dit prêt au dialogue seulement si Athènes

ne pose aucune « condition préalable ».

« Pour dialoguer, il faut cesser d’être dans l’escalade », a insisté la

ministre française des Armées.

"Il y a un droit de navigation dans les eaux de la Méditerranée. Il n’y a

pas de droit d’accaparement de ressources énergétiques et gazières, surtout

lorsque celle-ci ont été reconnues conformément aux traités internationaux",

a-t-elle ajouté.

La France a mené à deux reprises en août des exercices militaires conjoints

avec la Grèce et Chypre, s’attirant de vives critiques d’Ankara qui lui a

reproché de contribuer à l’escalade et déploré son comportement de « caïd ».

"La démarche de la France n’est nullement escalatoire. Ce que nous avons

fait, c’est ce que nous faisons régulièrement, c’est-à-dire que nous naviguons

régulièrement en mer Méditerranée, C’est tout de même un espace naturel pour

notre pays", a répondu Florence Parly.