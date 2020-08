Tag négationniste sur la statue de Komitas

La statue de Komitas à Paris a fait l’objet d’un tag négationniste. L’inscription « c’est faux » a été écrite à l’encre rouge sur le socle du mémorial parisien du génocide arménien. Ce nouvel acte de vandalisme contre un monument commémorant la mémoire du million et demi de morts de l’entreprise d’extermination fait écho aux provocations négationnistes et aux appels au meurtre contre les Arméniens de France lancée par les affidés d’Erdogan sur le territoire. Alors que l’État turc multiplie les gestes hostiles, notamment contre l’Arménie à travers son soutien proclamé à l’Azerbaïdjan, ses agents se livrent à des provocations jusque sur le territoire national contre la communauté arménienne de France. Une situation qui réclame des réponses fermes de la république. Et en ce qui concerne la statue de Komitas, un réaction rapide de la mairie du 8e. Pour le moins.