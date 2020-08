Rencontre à Stepanakert entre Nikol Pachinian et Arayik Harutyunyan

Samedi 29 août en visite de travail en Artsakh, à Stepanakert le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a rencontré le président de la République de l’Artsakh Nikol Pachinian.

Le développement économique de l’Artsakh était à l’ordre du jour de ces discussions avec le renforcement du réseau d’irrigation des terres de l’Artsakh, la rénovation des routes et du développement de l’industrie agro-alimentaire. Arayik Harutyunyan s’est félicité du haut niveau des relatons entre l’Arménie et l’Artsakh et du permanent de l’Arménie à l’Artsakh. « Nous tenterons de terminer cette année sans baisse de la croissance économique, ce sera un défi sérieux pour nous » a déclaré A. Harutyunyan. Nikol Pachinian a de son côté affirmé que l’Arménie dispose de très nombreux projets économiques avec l’Artsakh mais l’épidémie du coronavirus ralentit considérablement le cours de ces projets. Il a souligné le niveau excellent de la coopération militaire entre les forces armées arméniennes et l’Armée de défense de la République de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan