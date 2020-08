Remise à Beyrouth de l’aide financière de l’Artsakh à la communauté arménienne du Liban

Le 27 août à Beyrouth, Garabed Kébabdjian le représentant permanent de la République de l’Artsakh au Liban a rencontré le Catholicos Aram Ier de la Grande maison de Cilicie. Au nom de l’Artsakh, Garabed Kébabdjian lui a transmis à destination de la communauté arménienne du Liban l’aide financière de l’Artsakh a indiqué le ministère des Affaires étrangères de la République de l’Artsakh. Cette aide est de 25 millions de drams réunie par le président Arayik Harutyunyan au profit des Arméniens du Liban qui traversent une période difficile suite à l’explosion de Beyrouth et la situation économique catastrophique du pays du cèdre. Garabed Kébabdjian a rencontré également les responsables religieux de la communauté arménienne du Liban et affirmé que les Arméniens du Liban avaient soutenu l’Artsakh lors de ses jours difficiles et que l’Artsakh devait faire l’inverse aujourd’hui envers le Liban. L’Archevêque Chahé Panossian a de son côté affirmé que cette aide financière de l’Artsakh dépassait le cadre de l’aide financière et réconfortait par ce soutien la communauté arménienne du Liban. Vahagn Atabekyan l’Ambassadeur d’Arménie au Liban était présent à la réception.

Krikor Amirzayan