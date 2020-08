Henrikh Mkhitaryan a repris ses entraînements avec l’AS Rome pour la repise du championnat d’Italie

Les joueurs de l’AS Rome avec l’international arménien Henrikh Mkhitaryan ont repris les entrainements en vue de la reprise du championnat italien le 18 septembre. Henrikh Mkhitaryan qui s’est déclaré non prêt et en manque d’entrainement a décliné sa participation aux deux prochaines rencontres de l’Arménie, le 5 septembre contre la Macédoine du Nord et le 8 septembre contre l’Estonie. Des rencontres dans le cadre des qualifications de la Ligue des nations. Le désistement du capitaine de l’équipe d’Arménie a provoqué en Arménie et dans le monde une vague de mécontentements. Mais plusieurs personnalités du football d’Arménie dont l’ex-président de la Fédération arménienne de football Rouben Hayrapetyan et l’ex-sélectionneur national Vardan Minasyan ont pris la défense d’Henrikh Mkhitaryan. En affirmant que le plus célèbre footballeur arménien de tous les temps était dans son droit de réaliser des choix. Henrikh Mkhitaryan aurait affirmé au sélectionneur arménien, l’Espagnol Joaquin Caparros qu’il n’était pas « prêt à 100% » à ces rencontres.

Krikor Amirzayan