La Russie e terminé à la 1re place des Jeux internationaux des Armées, « Environnement sécurisé » visant à réaliser les gestes requis en cas d’attaque chimique indiqué l’agence de presse russe RIA Novosti. L’Arménie termine 3e avec l’Ouzbékistan. La deuxième place est partagée entre la Chine et la Biélorussie. Nicolas Pankov le vice-ministre russe de la Défense a remis les prix aux gagnants. 9 pays ont participé à ce jeux « Environnement sécurisé », il s’agit de la Russie, l’Arménie, la Chine, la Biélorussie, le Vietnam, l’Ouzbékistan, le Laos, le Cambodge et la Mozambique. Les Jeux « Armée-2020 » qui étaient la 6e édition de ces jeux ont débuté le 23 août et se termineront le 5 septembre. 90 pays sont invités à ces jeux, dont des pays membres de l’OTAN.

Krikor Amirzayan