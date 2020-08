Début du procès de Gagik Khatchatrican, ex-ministre des Finances

Gagik Khachatrian, un ancien ministre des finances arménien, et son neveu ont commencé à être jugés mercredi, un an après avoir été arrêtés pour des accusations de corruption qu’ils ont niées.

Les deux hommes avaient été initialement accusés de « gaspillage » de fonds publics à grande échelle. Le Service national de sécurité (NSS) affirme que Khachatrian a engagé et enregistré des employés qui ne se sont jamais présentés au travail lorsqu’il dirigeait le Comité des recettes de l’État (SRC) de 2008 à 2014. Son neveu Karen, qui a été inculpé, occupait un autre poste de haut niveau au sein de l’agence gouvernementale (...)