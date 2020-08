Gagik Tsaroukian critique de nouveau le gouvernement

Gagik Tsarukian, le chef du parti d’opposition Arménie prospère (BHK), a de nouveau critiqué vendredi le gouvernement pour sa gestion de la pandémie de Coronavirus et pour certains autres choix politiques, mais il n’a pas été jusqu’à exiger sa démission.

Tsarukian a qualifié les efforts du gouvernement d’« infructueux » pour contenir la propagation du coronavirus alors qu’il s’adressait à des centaines de ses partisans dans la province centrale de Kotayk.

« En termes de nombre de décès, d’hospitalisations et d’infections, nous avons les chiffres les plus élevés de la région », a-t-il regretté lors de son (...)