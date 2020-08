Les grossesses d’adolescentes en Arménie

Bien que le taux de grossesses chez les adolescentes soit en baisse en Arménie, il reste substantiel. Pendant ce temps, la stigmatisation des grossesses non désirées continue de conduire les adolescentes à s’auto-administrer des médicaments pour avorter sans surveillance médicale.

« J’avais 15 ans. C’étaient les meilleurs jours de ma vie. Mon petit ami et moi vivions l’un pour l’autre » a déclaré Anna, maintenant âgée de 25 ans, (ce n’est pas son vrai nom) à OC Media . « Puis j’ai réalisé que j’étais enceinte ».

« Mon petit ami avait 16 ans », se souvient-elle. « Utiliser un moyen de protection ne nous a pas traversé l’esprit. Nous n’étions que des enfants ».

« Une semaine, mes règles étaient en retard. Une voisine qui étudiait à l’Université de médecine a réalisé que j’étais enceinte. Elle a acheté un test de grossesse pour moi, qui s’est avéré positif. Plus tard, mon petit ami et moi avons acheté 10 autres tests. Ils étaient tous positifs ».

L’expérience d’Anna n’est pas inhabituelle. Même si le nombre de grossesses chez les adolescentes a diminué ces dernières années - il a diminué de moitié entre 2000 et 2015 - les adolescentes entre 15 et 19 ans représentent encore 4% de toutes les grossesses dans le pays.

Pire encore, les adolescentes enceintes sont également confrontées à une stigmatisation sociale sévère, même lorsqu’elles sont victimes de viol.

« Il y a des enfants qui ont des relations sexuelles consensuelles et qui tombent enceintes. Il y a aussi des enfants qui sont victimes de violence », a déclaré à OC Media Tatevik Aghabekyan, responsable du Centre de crise de la violence sexuelle . « Les enfants ont souvent peur de parler de leur grossesse à leurs parents, alors ils la cachent ».

Selon Tatevik Aghabekyan, 90% des femmes enceintes mineures sont mariées. Dans certains villages d’Arménie, il est courant que les filles se marient à l’adolescence. La loi arménienne permet aux enfants de se marier à 16 ans si les tuteurs légaux de l’enfant y consentent et que l’autre partie au mariage est âgée d’au moins 18 ans.

Pourtant, de nombreuses grossesses non désirées surviennent en dehors du mariage, résultant à la fois de relations consensuelles et d’un viol. Le manque de réseaux de soutien adéquats et la peur de la stigmatisation sociale amènent de nombreuses adolescentes à s’auto-administrer des médicaments pour avorter sans surveillance médicale appropriée - parfois avec des conséquences graves.

La grossesse naissante a terrifié Anna et son petit ami. Son voisin l’a aidée à se procurer et à administrer des pilules d’avortement. « Nous ne sommes pas allés chez le médecin. J’étais terrifiée à l’idée que ma famille ou mes connaissances le découvriraient ».

"J’ai pris des pilules d’avortement. Ce jour-là, j’ai perdu tellement de sang que j’ai pensé qu’il ne resterait plus une goutte de sang en moi. Mon ami est resté avec moi mais je ne savais pas où était mon petit-ami. Une semaine plus tard, il est venu me voir et m’a dit que nous devions nous séparer.

Aujourd’hui, Anna est mariée depuis trois ans et veut maintenant un enfant, mais les pilules abortives ont gravement affecté son système reproducteur. « Ces drogues ont détruit mon corps. Je traverse une phase difficile de traitement de fertilité. Je suis terrifiée à l’idée de ne pas pouvoir devenir mère ».

L’obstétricien et gynécologue Tatev Davtyan a déclaré à OC Media que les femmes arméniennes devraient être conscientes des dangers de l’auto-administration de médicaments d’avortement. « Chaque femme doit comprendre que toute grossesse peut être la dernière. Peu importe que ce soit la première ou la troisième ».

« Les femmes ne devraient pas jouer avec leur santé », a-t-elle ajouté, rappelant de nombreux cas de femmes qui avaient tenté de s’auto-administrer des avortements grâce à des médicaments et se sont retrouvées à l’hôpital.

Tatev Davtyan a déclaré qu’elle n’avait personnellement traité aucune femme enceinte mineure dans son cabinet. Elle a déclaré que les plus jeunes qui lui rendaient visite avaient 18 ans, y compris des femmes qui sont tombées enceintes à la suite d’aventures extraconjugales et se précipitent pour mettre fin à leur grossesse.

« Elles viennent ici effrayés. Elles n’en parlent pas à leurs parents ».

De nombreuses grossesses chez les adolescentes sont le résultat du viol d’enfants par des adultes, a déclaré à OC Media Tatevik Aghabekyan, responsable du Centre de crise de la violence sexuelle , ajoutant que trop souvent les enfants gardent le silence.

« Les enfants se blâment pour ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré. « Ils croient que quoi qu’ils disent, la société blâmera l’enfant ou ses parents, alors ils gardent le silence sur ce qu’ils ont souffert ».

Selon Tatevik Aghabekyan, il est de la plus haute importance pour la société de ne pas isoler ces enfants et de les aider à retrouver une vie normale.

En 2018, le centre d’Aghabekyan a soutenu quatre adolescentes qui étaient enceintes, dont une fille dont la mère a tenté de l’éloigner des professionnels médicaux et psychologiques, Tatevik Aghabekyan étant uniquement autorisé à parler à la jeune fille à l’hôpital.

« Avec ces quatre enfants, il y avait un fil conducteur : aucun ne réalisait ce qui leur était arrivé. Même le ventre croissant et les douleurs n’étaient pas associés à la grossesse. C’étaient des enfants qui n’avaient pas reçu une éducation sexuelle adéquate et qui ignoraient ce qui leur arrivait ».

En 2019, le Centre de crise de la violence sexuelle a traité un cas choquant : une jeune fille de 13 ans ayant une déficience intellectuelle qui a accouché cet été-là.

Tatevik Aghabekyan a déclaré que la mère de 13 ans n’avait pas réalisé qu’elle était devenue mère, bien qu’elle ait serré son bébé dans ses bras à l’hôpital.

« Elle appelle toujours son bébé une poupée. Dans son imagination, c’est une poupée. Elle répète toujours : »Quand je gagnerai de l’argent, je ramènerai ma poupée à la maison".

Par Armine Avetisyan

OC Media

Armine Avetisyan est une journaliste de la presse écrite et audiovisuelle d’Arménie qui a couvert les questions sociales et politiques dans le pays depuis 2007. Elle est titulaire d’une maîtrise de l’Institut géorgien des affaires publiques (GIPA).