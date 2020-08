Une autre chance de lutter contre la violence homophobe en Arménie

Plus tôt ce mois-ci, la Cour d’appel pénale d’Arménie a statué qu’il n’y avait pas eu d’enquête appropriée sur une violente attaque homophobe il y a deux ans contre un groupe de militants lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT).

Le tribunal a ordonné une nouvelle enquête, donnant aux forces de l’ordre arméniennes une seconde chance de rendre justice dans l’affaire.

En août 2018, une foule d’une trentaine d’hommes a violemment agressé les militants à Shurnoukh, un village du sud de l’Arménie. La foule a crié des insultes et des menaces homophobes, exigeant que les militants quittent le village. Ils ont poursuivi les membres du groupe, les frappant, leur donnant des coups de pied et leur lançant des pierres, et en criant « Débarrassez-vous de ces gays ! » Au moins six militants ont été blessés, dont une personne qui a eu le nez cassé.

La police a interrogé plusieurs des assaillants. Mais en novembre 2018, le gouvernement avait accordé l’amnistie à certains des assaillants et les autorités ont décidé de ne pas poursuivre les autres.

Le groupe de défense des droits LGBT PINK Arménie a contesté la décision de ne pas poursuivre les assaillants, d’abord devant un tribunal de district, qui a conclu à la non-violation, puis devant la Cour d’appel pénale, qui a conclu que la décision n’était pas fondée. Le tribunal a également déclaré que l’enquête n’avait pas permis de traiter les graves souffrances psychologiques subies par les victimes.

Pendant des années, le gouvernement arménien n’a pas réussi à enquêter efficacement sur les violences anti-LGBT dans le pays et l’homophobie reste répandue. Un projet de loi gouvernemental en cours d’élaboration et visant à résoudre les problèmes d’ égalité a fait l’objet de critiques car il n’inclut pas l’orientation sexuelle et l’identité de genre comme motifs de protection contre la discrimination.

La décision du tribunal offre aux autorités la possibilité de rendre justice aux victimes de violences anti-LGBT. Même deux ans plus tard, tenir les auteurs responsables de cette attaque enverrait un message fort que la violence contre les personnes LGBT en Arménie ne sera pas tolérée. Ce serait un pas dans la bonne direction dans la lutte contre l’homophobie dans le pays.

Catherine Pilishvili

Associé principal, Division Europe et Asie centrale

Human Rights Watch