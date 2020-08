Un coup de main pour un court-métrage sur l’Arménité

Nous souhaitons réaliser un court-métrage qui parle du génocide arménien. Ce qui aujourd’hui reste dans la famille après tant d’années du génocide.

C’est un jeune homme qui s’interroge sur ses origines, et c’est sa grand-mère qui lui raconte son histoire, une histoire douloureuse et qui a été cachée pendant des années à cause de la honte.

Nous souhaitons à travers ce film faire découvrir l’histoire des arméniens, la culture culinaire. Chacun peut se retrouver dans ce personnage car chacun peut être amené à s’interroger sur ses origines et découvrir la vérité sur son histoire.

