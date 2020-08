Le président de l’Artsakh s’est rendu en visite à Karvadjar

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Arstakh s’est rendu samedi 28 août à la ville de Karvadjar afin de prendre connaissance des réalisations et des travaux en cours dans ce chef-lieu de la région. Le chef de l’Etat a emprunté la route Vardenis-Martakert sur 17,5 km et les travaux de réfection de cette voie importante. Le projet prévoit le renforcement de la route et des ponts, ainsi que l’asphaltage des routes centrales de Karvadjar. Arayik Harutyunyan a visité à Karvadjar les 15 maisons individuelles financées par la communauté arménienne d’Australie ainsi que les deux quartiers avec 48 habitations financées par le gouvernement de l’Artsakh. Le président de l’Artsakh a rencontré de nombreux responsables de la région de Karvadjar et analysé les dossiers de l’eau potable des communes, de l’éclairage de nuit, et du soutien aux familles en difficulté sociale. Le président de l’Artsakh a affirmé les moyens financiers mis à la disposition de cette région et de la volonté du gouvernement de développer Karvadjar.

Krikor Amirzayan