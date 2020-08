L’Azerbaïdjan a violé à 400 reprises le cessez-le-feu à la frontière arméno-azérie de la République de l’Artsakh

L’Azerbaïdjan, malgré son engagement signé en 1994 continue sans cesse de violer le cessez-le-feu à la frontière arméno-azérie de la République de l’Artsakh. Avec en moyenne de 200 à 300 fois par semaine. La semaine écoulée -du 23 au 29 août- les forces de Bakou ont violé ce cessez-le-feu à près de 400 reprises et tiré sur les positions des forces arméniennes frontalières plus de 3 600 projectiles de diverses dimensions. Les forces arméniennes n’ont pas répliqué systématiquement mais l’Armée arménienne répliquait que lorsqu’il s’avérait nécessaire afin de « faire taire l’ennemi ». Les forces arméniennes contrôlent la situation sur le terrait et sont prêtes à relever tous les défis de l’ennemi azéri.

Krikor Amirzayan

La carte indique « territoires azerbaïdjanais occupés par les forces arméniennes », il convient de corriger en « territoires arméniens repris par les forces arméniennes ».